Ковитиди осудила премьера Канады за неуважение к России и Крыму

Антироссийские заявления премьер-министра Канады Джастина Трюдо, в том числе касающиеся России и Крыма, резко осудили в Совете Федерации РФ. Недружественные по отношению к РФ и Крыму заявления канадского премьера прозвучали в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Канаду в рамках участия в конференции по вопросам украинских реформ, проходящей в Торонто.

Принимая украинского президента, Трюдо, в частности, заявил:

«Необходимо сохранить правила международного правопорядка. Хочу четко указать, что Канада всегда будет защищать суверенитет Украины, и мы никогда не согласимся с аннексией Крыма. Мы осуждаем российские агрессивные действия против Украины».

Правила международного правопорядка в первую очередь нарушают те, кто отказывается признать за народом Крыма его законные права, считает член Совета Федерации, сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди. Сенатор от Крыма резко раскритиковала премьера Канады за подобное неуважение к России и Крыму.

«Международное право — это не право для избранных, считаю необходимым напомнить об этом премьер-министру Канады Джастину Трюдо, который опрометчиво упомянул Крым в контексте заученной антироссийской риторики», — отметила Ковитиди в комментарии Федеральному агентству новостей.

По словам российского сенатора, ситуация, когда высшее должностное лицо Канады, помимо отрицания распространения на крымчан положений Всеобщей декларации прав человека, демонстрирует осуждаемое в любом цивилизованном обществе пренебрежение к правам человека и свободе его выбора, достойна всяческого осуждения.

«Вызывает обоснованное удивление позиция якобы «одумавшийся» после госпереворота Украины и ряда зарубежных государств в отношении выбора крымчан, которые в соответствии с нормами международного права реализовали свои права, в частности, зафиксированные в ратифицированном Украиной Международном пакте о гражданских и политических правах. Я имею в виду положение этого документа, что все народы имеют право на самоопределение», — подчеркнула сенатор от Крыма.

В соответствии с этим документом, признанным в том числе и Киевом, народ Крыма обладает всеми правами, чтобы свободно устанавливать свой политический статус и свободно обеспечивать свое экономическое, социальное и культурное развитие, подчеркнула Ковитиди.

«Крымчане определились со своим политическим будущим, навеки связав его с Россией, так что же так возмущает наших зарубежных «партнеров»? — Мне это непонятно, — отмечает российский политик. —Лучше порадовались бы за нас, крымчан, и поступили бы по закону. Напомню, упомянутый Международный пакт, ратифицированный Украиной, предусматривает, что все подписавшие его государства, в том числе те, которые несут ответственность за управление несамоуправляющимися и подопечными территориями, должны в соответствии с положениями Устава Организации Объединенных Наций поощрять осуществление права на самоопределение и уважать это право. Так что вопросов у нас, крымчан, к представителям зарубежного сообщества накопилось достаточно».

По мнению члена Совфеда, Канада в своей антироссийской и антикрымской политике идет в фарватере своего бывшего сюзерена Великобритании, поступаясь собственным суверенитетом.

«Мы сожалеем, что негативный политический опыт уходящей [премьер-министра Великобритании] Терезы Мэй, которая так и не признала право народа Республики Крым на самоопределение, так ничему и не научил некоторых политических лидеров», — подчеркнула Ольга Ковитиди.

Крым воссоединился с Россией по итогам референдума, который прошел в марте 2014 года, после государственного переворота на Украине. За воссоединение с РФ проголосовало более 95% крымчан. Москва неоднократно подчеркивала, что это решение полностью соответствует всем международным законам и Уставу ООН, и что вопрос принадлежности Крыма закрыт раз и навсегда. Однако Украина и ее западные покровители отказываются признать российский статус Крыма.