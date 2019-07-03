Иностранным специалистам упростили процедуру получение российского гражданства

Москва, 3 июля. Правительство РФ упростило процедуру предоставления российского гражданства иностранным специалистам. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Правительство РФ внесло поправки в закон «О гражданстве Российской Федерации». Согласно поправкам, иностранные граждане и лица без гражданства могут претендовать на получение российского гражданства в упрощенном порядке, отработав один год по специальности, которая входит в перечень профессий. Ранее они были обязаны отработать три года по утвержденной в перечне профессии.

«Внести в пункт «и» части второй статьи 14 Федерального закона от 31 мая 2002 года №62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»... изменение, заменив слова «трех лет» словами «одного года», — говорится в документе.

Новые правила вступают в силу через 90 дней после публикации закона. В документе отмечается, что данный закон позволит привлечь в Россию профессионалов, необходимых для развития экономики государства.

Напомним, 1 мая президент России Владимир Путин подписал указ, который упрощает порядок получения российского гражданства для отдельных категорий иностранцев, в том числе для граждан Украины. Закон дает право обратиться с заявлением о предоставлении гражданства РФ в упрощенном порядке некоторым категориям граждан Украины. Кроме того, действие закона распространяется на граждан Афганистана, Ирака, Сирии и Йемена, которые родились на территории СССР.