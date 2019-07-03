Мэй выразила соболезнования семьям погибших российских подводников

Лондон, 3 июля. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй от имени парламента Соединенного Королевства выразила соболезнования в связи с гибелью российских моряков-подводников.

Глава британского правительства отреагировала на трагедию, выступая в нижней палате законодательного органа страны.

«Я уверена, что вся палата общин захочет выразить соболезнования семьям и друзьям погибших. Это был российский аппарат, в котором люди погибли под водой», — сказала Мэй.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что военное ведомство окажет всю необходимую помощь семьям погибших. Он объяснил, что в момент ЧП моряки проводили важные исследования по изучению гидросферы.

Напомним, возгорание на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошло в территориальных водах России 1 июля. Погибли 14 моряков-подводников. По факту произошедшего ведется расследование.

Президент РФ Владимир Путин поручил Шойгу выехать в Североморск, а также заслушать доклады о причинах ЧП и оказать помощь родным погибших моряков-подводников.

Как уточнил Шойгу, первым из загоревшегося отсека эвакуировали гражданского. За ним моряки задраили люк, чтобы не допустить распространения огня по всему глубоководному аппарату. Подводники боролись за «живучесть корабля» до конца, заметил министр обороны.

Соболезнования родным и близким погибших россиян выразили многие политические и общественные деятели. Так, глава Чечни Рамзан Кадыров подчеркнул, что из жизни ушли настоящие патриоты, достойные сыновья России.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что трагическая гибель моряков — огромное горе для семей, близких, всей России.

Ранее также и папа Римский Франциск выразил соболезнования семьям российских подводников, которые погибли в Баренцевом море.