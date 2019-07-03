Путин заявил о необходимости мониторинга уровня ипотечных ставок

Москва, 3 июля. Президент России Владимир Путин поручил правительству мониторить реальную ситуацию по уровню ставок по ипотечным кредитам.

Президент обратил внимание, что при установлении ставок по ипотеке в России продолжают фиксироваться нарушения законодательства. Глава государства потребовал от министра финансов Антона Силуанова и правительства следить за реальной ситуацией на рынке.

«Что в жизни происходит реально? Эти «шесть на ум пошло, семь с ума сошло» никого не интересуют. Нужно, чтобы люди получали то, о чем мы договорились, надо проверять, как это работает в жизни, — подчеркнул российский президент. — Не каждый же месяц мне проводить прямую линию, чтобы выяснять, с чем люди сталкиваются».

Ранее в перечне поручений по результатам прямой линии Путин потребовал от министерства финансов и Банка России не допустить необоснованных отказов в выдаче ипотечных кредитов. Глава страны уточнил, что речь идет в первую очередь о семьях, которые получают социальную поддержку в форме субсидирования.

Поручение должно быть выполнено до 1 августа текущего года. Ответственными за его выполнение Путин назначил Силуанова, а также председателя Банка России Эльвиру Набиуллину.

Во время прямой линии 20 июня Путин назвал реальной ошибкой кабмина тот факт, что министерство финансов не предусмотрело достаточное финансирование банков для реализации программы льготной ипотеки для семей с детьми.