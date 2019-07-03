Путин указал на риски в связи с увеличением цен на строительство дорог

Москва, 3 июля. Президент России Владимир Путин заявил, что если цены на строительство дорог будут расти, то нацпроекты не получится реализовать на сто процентов.

Вице-премьер Максим Акимов на совещании у главы государства сообщил, что в данный момент правительство прорабатывает вопрос, связанный с закупкой предприятиями битума для строительства трасс.

«Что касается битума, там центральный вопрос — наличие денежных средств», — сказал чиновник.

Он отметил, что это касается создания мощностей по хранению в объеме на 200-250 тысяч тонн в восьми точках в России, а также механизма финансовой поддержки с точки зрения снижения ставок кредитования.

Акимов добавил, что такая схема будет предложена на рассмотрение премьер-министра Дмитрия Медведева.

В ответ глава государства потребовал доложить об этом главе российского правительства.