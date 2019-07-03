Вышинский обвинил украинских прокуроров в безразличии

Киев, 3 июля. Происходящее в суде Киева свидетельствует о том, что прокуратуру не волнует правосудие. Об этом заявил главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.

Ранее сообщалось о том, что Подольский районный суд Киева решил перенести заседание по делу журналиста на 15 июля. Перерыв был объявлен для того, чтобы сторона обвинения смогла «надлежащим образом» подготовиться к заседанию.

Вышинский, комментируя произошедшее, обвинил украинских прокуроров в безразличии.

«Правосудие со стороны прокуратуры никого не интересует. Людей волнует только одно: чтобы я максимально долго находился под стражей», — подчеркнул журналист на заседании суда.

Вышинский считает, что генпрокурор Украины Юрий Луценко «дал пощечину» правосудию в Киеве, призывая людей помешать его освобождению из СИЗО.

Напомним, главного редактора РИА Новости Украина задержали 15 мая прошлого года в Киеве по подозрению в государственной измене. Херсонский суд арестовал журналиста на два месяца, затем арест неоднократно продлевали на новый срок.

В ОБСЕ неоднократно призывали Киев отказаться от нападок на свободу слова и репрессий в отношении журналистов, передает Infox.ru. В МИД РФ требовали отпустить арестованного на Украине по сфабрикованному делу журналиста. Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве отмечали, что арест Вышинского является свидетельством давления украинских властей на журналистов, которые представляют населению альтернативный взгляд на происходящие в стране события.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обещал, что Россия будет биться за арестованного в Киеве руководителя портала РИА Новости Украина до последнего.