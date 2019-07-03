Туристам проведут экскурсии по местам съемок «Чернобыля» в Литве

Вильнюс, 3 июля. Экскурсии будут проводить по местам съемок мини-сериала «Чернобыль» в Литве, говорится в Telegram-канале «Далеко ли до Таллинна?».

Туристам покажут места съемок в Каунасе и Вильнюсе. Отмечается, что в первом городе покажут восьмой корпус КТУ, который превратился в шоу в 6-ю московскую больницу, квартиру члена правительственной комиссии по расследованию причин и по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы Валерия Легасова, а также «мост смерти» в Припяти.

В Вильнюсе туристов отведут в район Фабийонишкес, который в сериале стал частью Припяти, Музей оккупации и борьбы за свободу, Дворец культуры МВД, где снималась сцена с добровольцами, которые идут нырять под реактор.

«Мы собираемся арендовать автобус ЛАЗ, тот самый, который снимался в фильме, — сообщил гид бюро Gatves gyvos Альбертас Казлаускас. — Пытаемся все сделать максимально аутентично, будем одеты в одежду, которая была в фильме».

«Чернобыль» — мини-сериал, посвященный событиям 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС, ликвидации последствий страшной аварии и расследованию ее причин. Сериал получил широкое признание и критиков, и зрителей.