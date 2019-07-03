Кудряшов может перейти в «Сочи»

Москва, 3 июля. Защитник сборной РФ Федор Кудряшов может продолжить карьеру в «Сочи». По словам источника Федерального агентства новостей, новички РПЛ хотят предложить футболисту двухлетний контракт.

Однако сообщается, что сам 32-летний спортсмен рассматривает другие варианты продолжения карьеры. В частности, к футболисту есть интерес в Турции и Германии. Не исключен также вариант, что Кудряшов возобновит переговоры с московским «Спартаком» ближе к закрытию трансферного окна, если не сумеет договориться с иностранным клубом.

В настоящий момент футболист поддерживает форму в составе «Торпедо», который возглавляет бывший партнер Кудряшова по сборной России Сергей Игнашевич. Последним клубом Кудряшова был турецкий «Истанбул», за который футболист выступал полгода. На его счету восемь матчей и один гол.

Ранее сообщалось, что защитником интересовался «Зенит», однако конкретных предложений от петербуржцев игроку не поступало.

Накануне стало известно, что московский ФК «Спартак» попрощался с нападающим Зе Луишем. Футболист продолжит карьеру в португальском «Порту». Детали трансфера уже согласованы между клубами, игроку осталось пройти медосмотр. В составе московского клуба спортсмен выступал с 2015 года.

Бывший президент и владелец «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с Федеральным агентством новостей высоко оценил продажу форварда красно-белых. По информации СМИ, сумма трансфера составила около 8,5 миллиона евро.