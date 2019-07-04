Петербуржец задался целью посетить все страны списка ООН+ и почти исполнил мечту

Михаил Зарубин родился в Сибири, но много лет назад переехал в Петербург. С тех пор город на Неве он считает родным домом, где живут его родные, близкие и друзья. Там же близкие ждут его возвращения из путешествий, на которые молодой человек последние 10 лет суммарно тратит полгода.

На сегодняшний день Михаил успел посетить 189 стран — членов ООН и 236 стран и территорий из неофициального списка ООН+, рассказывает Федеральное агентство новостей.

Свое первое путешествие за границу Михаил совершил 10 лет назад, когда в главном аэропорту соседствующей с Петербургом Финляндии появились билеты сегмента эконом.

«Раньше я ездил набегами, на выходные или максимум на неделю. В то время как раз в аэропорту Хельсинки появились низкобюджетные рейсы, и оттуда я летал за совершенно смешные деньги в Копенгаген, Стокгольм, Чехию, Париж — самые доступные для перелетов места, в которых я никогда не бывал», — рассказал ФАН герой публикации.

Со временем кратковременные поездки полностью захватили жаждавшего приключений Михаила. Поняв, что нет ничего невозможного, он начал устремлять свой взор в более экзотических направлениях. Так ему покорились загадочная Азия, затем Центральная и Латинская Америки, Океания.

«Постепенно все привело к тому, что я на сотой с чем-то стране начал задумываться, а не посетить ли мне их все? — продолжил свой рассказ Михаил Зарубин. — Если ориентироваться по списку ООН, стран в мире 193, а если брать неофициальный список ООН+, то больше — 254. В него входят страны и независимые территории, такие как, например, Гренландия, которая одновременно и территория Дании, и является независимой страной. У той же Франции больше десятка своих территорий по всему миру, и считать, что, посетив Париж, ты посетил их всех, неправильно».

Между сотней стран из официального списка и всеми остальными территориями, по словам героя публикации, — огромная разница. Первые 80 стран, которые увидел Михаил, были самыми легкодоступными для туристов направлениями. Увидеть их может каждый, для этого нужно всего лишь желание, поскольку даже больших средств на это не требуется.

Однако последующие страны списка довольно сложные. Как отметил собеседник ФАН, дело в том, что не каждый отважиться их посетить из-за того, что они небезопасны, труднодоступны, требуют дополнительных затрат.

«Три года назад я решил сделать свой список стран, по которому сейчас и езжу, — продолжил делиться опытом Михаил Зарубин. — Однако посещаю я их не нон-стоп, а уделяю две-три недели, после чего возвращаюсь домой. Рассчитываю так, чтобы не проводить более полугода в поездках».

Тем не менее на любое путешествие нужны какие-то денежные средства, этот вопрос Михаил решил очень просто — стал фрилансером. Благодаря этому он не привязывается к рабочему месту и может позволить себе колесить по миру без страха утратить средства к существованию.

«Я специально подбирал себе работу, чтобы иметь гибкий график, можно было работать удаленно. Во время путешествия я всегда работаю, — подчеркнул собеседник. — Кстати, возможность подработки всегда есть на местах, это реально как минимум в половине мира. Мне это не нужно, для себя я это просто отмечал».

И хотя на первый взгляд кажется, что Михаил все свое время проводит в путешествиях, это не так. После каждого выезда тяга к родному дому крепнет. Возвращаться в любимый Петербург для него такое же удовольствие, как и улетать отсюда.

«Каждая поездка меня удивляет, даже места, которые я неоднократно посещал. Мне нравятся природа, животные. Каждый раз, когда появляется такая возможность, я стараюсь пообщаться с ними без клеток и зоопарков, — пояснил путешественник. — Я целовал жирафа в Кении, не раз держал в руках ската, гулял со львами, слонами и гепардом в Африке, плавал с гигантскими черепахами на Галапагосе, а недавно в Японии смог сделать селфи с оленями, относящимися к уникальному виду».

Сейчас перед Михаилом Зарубиным стоит цель закончить весь официальный список ООН. Всего непросмотренными из него остались четыре страны. Однако точного времени, когда путешествие по миру подойдет к логическому завершению, неизвестно. Слишком много факторов, влияющих на это.

«Что я буду делать, после того как увижу все страны? В мире столько мест, которые я хотел посмотреть, куда я еще не доехал или уже видел, но хочется еще, — отметил собеседник агентства. — Меня очень интересуют дальние направления: Канадская Арктика, Северный полюс, Антарктида, поехать на самые удаленные острова, познакомиться и посмотреть на быт закрытых племен, исследовать Амазонку. Очень много планов, тем более мне нужно доделать список ООН+. Согласно ему меня ждут еще 18 стран и территорий».

По словам Михаила, каждое путешествие оставляет свой отпечаток на нем, но особое впечатление производят труднодоступные, дальние и сложные направления, а также те страны, где идет война: Афганистан, Пакистан, Сомали, Йемен, Западная и Центральная Африка.

«Я видел уже довольно много стран, где бедность и лишения, но люди не грустят из-за этого, для них это норма, их жизнь. Очень сложно перестроить себя и относиться к этому так же, как и они — испытывать каждый день счастье», — говорит он.

Несмотря на колоссальное количество увиденных стран, зацепила и заставила молодого человека безоговорочно полюбить ее Африка: люди, ритмы музыки из ночных кафе, еда. Одним словом, другой мир, к которому не получилось бы ни при каких условиях подготовиться, тронул струны души Михаила и с тех пор вновь и вновь зовет его обратно.