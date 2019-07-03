Суд перенес заседание по делу Вышинского на 15 июля

Киев, 3 июля. Подольский районный суд Киева объявил перерыв по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского для того, чтобы сторона обвинения смогла «надлежащим образом» подготовиться к заседанию.

Прокуроры попросили киевский суд перенести заседание по сфабрикованному делу Вышинского для ознакомления с материалами дела, об этом сообщает РИА Новости.

Адвокат Вышинского Андрей Доманский ранее сообщил, что в среду состоится заседание суда, на котором будет рассмотрено изменение меры пресечения. Доманский добавил, что защита рассчитывает на смягчение наказания, в том числе перевод под домашний арест.

Адвокат Вышинского в комментарии Федеральному агентству новостей перед заседанием суда сообщил, что перед зданием Подольского районного суда собираются представители националистических групп, они хотят сорвать заседание. Доманский отметил, что обвинитель боится очередного заседания и в последнее время действует крайне нервозно.

«Сторона обвинения, кроме как физически препятствовать правосудию, никаким другим образом не может действовать, поскольку у них нет ни одного аргумента для того, чтобы подтвердить риски освобождения Кирилла и настоять на продлении срока его содержания под стражей», — заявил Доманский.

Редактора РИА Новости Украина задержали в мае прошлого года в Киеве. Вышинскому предъявили обвинения по сфабрикованному делу о государственной измене и хранению оружия. Херсонский городской суд 17 мая 2018 года арестовал Вышинского на два месяца. С тех пор срок действия меры пресечения продлевался неоднократно.

Руководитель РИА Новости Украина заявил, что его арест позорит Украину. Безосновательный арест журналиста по сфабрикованному делу обсуждается на международных площадках, в том числе в ОБСЕ и Европарламенте. В ОБСЕ неоднократно призывали Киев отказаться от нападок на журналистов и ограничения свободы слова.

В российском министерстве иностранных дел потребовали отпустить арестованного на Украине по сфабрикованному делу журналиста. Кроме того, президент РФ Владимир Путин отмечал, что Вышинского арестовали за выполнение его профессиональной деятельности.