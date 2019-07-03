Ученые предупредили о смертельной угрозе плавания в бассейне

Вашингтон, 3 июля. Плавая в бассейне, человек рискует стать жертвой паразитических организмов криптоспоридий. В некоторых случаях заражение может привести к летальному исходу, сообщили специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний США.

Ученые отметили, что плавание в бассейне не настолько безопасно, как это может показаться на первый взгляд, и предупредили о смертельной угрозе. В этих местах активно размножаются возбудители кишечных расстройств — криптоспоридии, пишет издание Science Alert.

Специалисты отметили, что обычно болезнь, вызванная этими паразитами, протекает легко и не требует лечения. Однако для пожилых людей и детей с ослабленной иммунной системой она может представлять смертельную опасность.

Как уточнили эксперты, при криптоспоридиозе у больных наблюдаются рвота и диарея, которые длятся несколько недель. Таким образом, человек может не получать важные питательные вещества в достаточном количестве. Это приводит к повышению риска смерти от недоедания и обезвоживания.

С 2009 по 2017 год число вспышек криптоспоридиоза росло на 13% в год. Всего за последние 10 лет на территории Соединенных Штатов было зарегистрировано 7,5 тысячи случаев заражения. Примерно 200 человек за этот период были госпитализированы, минимум один из них умер. Самой частой причиной заражения является проглатывание загрязненной воды в плавательных бассейнах, обратили внимание ученые.