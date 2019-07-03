Журналистки заявили о травле со стороны племянника убитого Хачатуряна

Москва, 3 июля. Журналистка и заместитель председателя ОНК Ева Меркачева и ее коллега Дина Карпицкая заявили, что им угрожает племянник убитого Михаила Хачатуряна. Девушки обратились с заявлением в полицию.

Карпицкая рассказала, что на протяжении года сталкивалась с Арсеном Хачатуряном и другими членами этой семьи в судах и на съемках телепередач. По ее словам, они пытались ее оскорбить при встречах.

«Мне всегда было даже жаль Арсена — он тоже вырос в семье Михаила Хачатуряна, в той же агрессии воспитывался и, скорее всего, по-другому даже и разговаривать не умеет с людьми. Я старалась не обращать на это внимания и списывать на издержки профессии. Но сейчас все это как-то уже вышло за рамки дозволенного», — сказала она в комментарии телеканалу «360».

По ее словам, 21 июня Арсен Хачатурян пришел на радио «Комсомольская правда» и принял участие в прямом эфире. Журналистка рассказала, что ее в это время в редакции не было, однако Хачатурян спрашивал о ней у коллег.

«Он у моего коллеги Антона Арасланова все интересовался за кулисами, мол, а где найти эту Карпицкую, я ее порву. Потом, правда, добавил — «порву аргументами», — добавила Дина Карпицкая.

Она отметила, что после этого инцидента решила идти в полицию с заявлением. Вместе с ней в правоохранительные органы обратилась и заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, журналистка Ева Меркачева. По ее словам, Хачатурян пытался запугать и ее. Девушки рассказали о травле со стороны племянника убитого Михаила Хачатуряна. Они отметили, что их заявления были приняты. Сотрудники правоохранительных органов пообещали провести проверку.

Сам Арсен Хачатурян заявил, что он никому не угрожал. По его мнению, журналистки заняты самопиаром.

«Что угрозы были — это, конечно, неправда. То, что этого не было, это 100%», — сказал он.

Напомним, по версии следствия, три дочери Михаила Хачатуряна напали на него с ножом, молотком и газовым баллоном, пока тот спал. Мужчина скончался. Подозреваемые признались, что регулярно подвергались дома физическому и психологическому насилию.

Ранее суд продлил до 28 июля меру пресечения в виде запрета определенных действий сестрам Хачатурян. Совершеннолетним обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы, а младшей — до 10 лет. Экспертизы подтвердили, что отец подвергал своих дочерей — в том числе несовершеннолетнюю младшую дочь — физическому и сексуальному насилию. Убийство, в котором обвиняют сестер, и его обстоятельства вызвали большой общественный резонанс.