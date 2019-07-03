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Глава МЧС подтвердил гибель 20 человек при паводке в Иркутской области

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Глава МЧС подтвердил гибель 20 человек при паводке в Иркутской области

Москва, 3 июля. Глава МЧС России Евгений Зиничев подтвердил, что в результате паводка в Иркутской области погибли 20 человек. Об этом он сообщил на совещании президента России Владимира Путина с Кабмином.

«Двадцать человек погибли», — приводит РИА Новости слова главы МЧС.

По его словам, пятнадцать человек считаются пропавшими без вести.

Ранее в среду в МЧС РФ заявили, что в данный момент 31 населенный пункт остается подтопленным на территории трех районов Иркутской области.

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Автор: Данила Копп
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