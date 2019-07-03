Напавшему на журналиста чиновнику из Хакасии предъявлено обвинение

Москва, 3 июля. Следственный комитет РФ выдвинул обвинение главе Ширинского района Хакасии Сергею Зайцеву, который напал на журналиста телеканала «Россия-24» во время интервью. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

Журналисты телеканала «Россия-24» делали сюжет о состоянии жилья, которое власти Хакасии предоставили пострадавшим от лесных пожаров в 2015 году. 22 мая корреспонденты телепрограммы «Вести. Дежурная часть» попытались взять интервью у главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева. Однако чиновник напал на журналиста и повалил его на пол.

3 июля СК предъявил Сергею Зайцеву обвинение в совершении преступления по статье УК РФ «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, соединенные с насилием над журналистом». В ведомстве подчеркнули, что Зайцев не признал свою вину, а также отказался давать показания.

Стоит отметить, что нападение на журналиста произошло в рабочем кабинете Зайцева. При этом подчиненные Зайцева пытались закрыть камеру во время нападения чиновника на журналиста. Причиной неадекватной реакции Зайцева послужили неудобные вопросы журналиста о непригодном жилье для пострадавших от лесных пожаров в 2015 году.

После нападения Зайцев заявил, что журналисты якобы устроили против него провокацию. Однако Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Зайцева. Позднее президиум генерального совета «Единой России» исключил Зайцева из партии.

Ранее член Общественной палаты РФ и глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич обратился в Генеральную прокуратуру с запросом о необходимости проверить исполнение закона об оскорблении государственных символов.

По мнению Малькевича, чиновники используют данный закон для сведения личных счетов со своими оппонентами и критиками власти. В качестве примера Малькевич привел конфликт между Сергеем Зайцевым и журналистом телеканала «России-24».