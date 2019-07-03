Путин призвал ускорить решение вопроса с ценами на авиакеросин и битум
Москва, 3 июля. Президент РФ Владимир Путин призвал правительство ускорить решение вопроса с ценами на авиационный керосин и битум. С таким заявлением он выступил на совещании с членами Кабмина.
С просьбой поскорее решить возникшую проблему российский лидер обратился к первому вице-премьеру — министру финансов Антону Силуанову.
«Антон Германович, по поводу изменений, связанных со стоимостью авиационного керосина, по битуму, побыстрее только», — сказал президент.
О непростой ситуации с ценами на авиакеросин глава государства заявил 20 июня во время прямой линии. Президент объяснил, что именно из-за скачков стоимости топлива происходит подорожание авиабилетов. В частности, 30% от цены билета на рейсы «Аэрофлота» составляет стоимость авиационного керосина.
Как объяснил президент, проблема возникла из-за того, что авиационный керосин не включили в соглашение с нефтяниками по стабилизации цен на топливо.
По итогам прямой линии глава государства поручил создать механизм сглаживания колебаний цен на авиакеросин и дорожный битум. Ответственным за исполнение назначен премьер-министр Дмитрий Медведев. Согласно документу за подписью президента, рост цен на авиатопливо и дорожный битум на внутреннем рынке России не должен превышать уровень инфляции.
Ранее Медведев поручил начать работу по определению финансовых ресурсов для исполнения национальных проектов в 2020 году.