На Дальнем Востоке может появиться ипотека под 2% без первого взноса. ФАН-ТВ

В Москве прошло итоговое заседание коллегии министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики. Здесь обсудили итоги работы за 2018 год и поговорили о задачах на текущий. Сейчас Дальний Восток и Арктика восстанавливаются и развиваются после долгих лет отставания от других регионов. Проводится большая работа, которую необходимо делать еще интенсивнее, чтобы наверстать упущенное и выполнить все поставленные перед регионами задачи на ближайшее время.

«Достижения измеряются несколькими пониманиями: рождением новых законопроектов, выполнением ранее поставленных задач и появлением новых механизмов. По законопроектам: почти 200 нормативно-правовых актов и 40 законов, которые сегодня регулируют, улучшают условия ведения бизнеса. Территория опережающего развития, свободный порт Владивосток — те механизмы, которые в рамках этих законов уже реализуются. Уже больше 200 предприятий создалось, и больше 30 тысяч рабочих мест появилось. Появились проекты, которые меняют не только судьбу одного человека, а судьбы целых регионов», — отметил Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Главная цель Дальнего Востока — уменьшить отток жителей региона. Эта проблема хоть и уменьшилась, но по-прежнему считается острой.

«Проблемы, которые сегодня существуют на Дальнем Востоке накопленные десятилетиями это, конечно, проблема оттока населения. Да, он снизился, об этом неоднократно говорили, но он существует. Люди уезжают, ищут лучшие условия для жизни, для работы, для обучения, для здравоохранения.У каждого своя жизненная разная ситуация», — отмечает глава ведомства.

Для того, чтобы жители не покидали свою родину, а люди из других регионов, наоборот, приезжали туда Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики придумывает различные привлекательные варианты для граждан. Во-первых, это увеличение количества высокооплачиваемых рабочих мест. Во-вторых, сейчас существует инициатива для уменьшения ипотечной ставки до 2%, а первоначальный взнос должен быть равен нулю.

«Мы хотим предложить нашим молодым семьям и тем людям, которые собрались строить на дальневосточном гектаре, а их порядка 8200 в разрезе всех регионов, ипотеку под 2%. На Дальнем востоке 5%, а мы хотим еще меньше, и у нас в программе есть на это деньги. Под 2% и без первичного взноса. У нас сейчас порядка 15800 молодых семей, которые хотели бы получить эти меры поддержки. <...> Представьте, если они все получат свое жилье, ну разве они поедут, они останутся, они будут работать и будут дальше развивать Дальний Восток», — убежден Александр Козлов.

Сейчас на Дальнем Востоке созданы 19 территорий опережающего развития. улучшение региона продолжается. Помимо главной цели — уменьшение оттока населения, есть и другие: повышение уровня социально-экономического развития ДФО, обеспечение потребности в трудовых ресурсах, закрепление населения и повышение качества жизни в регионе.

