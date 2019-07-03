Путин потребовал не допускать галопирующего роста тарифов на ТКО

Москва, 3 июля. Рост тарифов на ТКО не должен быть таким галопирующим, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Если же это неизбежно, российским властям нужно соответствующим образом на это реагировать»,— подчеркнул российский лидер на встрече с правительством.

Ситуацию с тарифами на ТКО представил в своем докладе вице-премьер РФ Алексей Гордеев. По его данным, с 1 января стоимость сбора твердых бытовых отходов увеличилась с 66 рублей на человека до 92,5 рубля в месяц.

«Надо отметить, что это среднее значение, разброс в разрезе регионов достаточно большой», — подчеркнул он.

А ответ Путин заявил, что такая ситуация говорит о том, что рост тарифов не находится под тщательным контролем.

«Если бы это было так, не было бы роста тарифов в разы<…>. Рост не должен быть галопирующим», — сказал Путин.

Накануне глава государства поручил промониторить размер оплаты за твердые коммунальные отходы и при необходимости принять меры по недопущению непропорционального роста тарифов. Мониторингом займется Федеральная антимонопольная служба. Доклад о ситуации в этой сфере будет представлен президенту до 1 августа. В дальнейшем изучать сит

На плохую реализацию «мусорной реформы» Путину пожаловались жители уральского города Верхняя Салда в ходе прямой линии 20 июня. По их словам, за вывоз мусора они платят исправно, а результатов нет никаких.