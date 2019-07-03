Неизвестные открыли стрельбу в тюменском ТЦ, объявлен план «Перехват»

Тюмень, 3 июля. Полиция объявила план «Перехват» после стрельбы в тюменском ТЦ «Кристалл», сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По предварительным данным, днем на улице Дмитрия Менделеева произошел конфликт между тремя мужчинами. Один из посетителей торгового центра достал травматический пистолет и выстрелил несколько раз, пишет ТАСС.

После инцидента участники потасовки скрылись. Правоохранительные органы проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий. В городе объявили план «Перехват».

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге прямо на улице двое неизвестных расстреляли водителя иномарки. Мужчина скончался на месте происшествия, при нем была сумка с крупной суммой денег.