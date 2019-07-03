Генпрокуратура грозит задержать соратников Януковича при въезде на Украину

Киев, 3 июля. Генеральная прокуратура Украины грозит задержать при въезде в страну соратников бывшего президента Виктора Януковича Андрея Клюева и Рената Кузьмина, которые зарегистрированы кандидатами в депутаты Рады. Об этом сообщила представитель Генпрокуратуры Украины Лариса Сарган.

Сарган написала на странице в социальной сети Facebook, что бывший глава администрации Януковича Клюев будет задержан и «отправлен в суд для избрания меры пресечения». То же самое коснется и бывшего заместителя генпрокурора Украины Кузьмина, добавила она.

Пресс-секретарь ведомства также прокомментировала разразившийся в стране скандал, связанный с регистрацией Центризбиркомом в качестве кандидатов в депутаты Рады ряда лиц, который, как считает Генпрокуратура, не имеет на это право. По ее словам, Михаил Саакашвили и Анатолий Шарий, участвующие в депутатской гонке, не проживали на территории Украины на протяжении последних пяти лет, тем самым нарушили закон.

Кроме того, по словам Сарган, Генпрокуратура своевременно сообщила в ЦИК о расследовании уголовного дела в отношении Кузьмина, которого подозревают «в совершении особо тяжких преступлений, в том числе в легализации (отмывании) имущества, добытого преступным путем». По ее словам, следствию не удалось установить фактическое местонахождение Кузьмина и он был объявлен в розыск.