В рамках 41-й сессии Совета ООН по правам человека Соединенное Королевство в очередной раз выразило беспокойство относительно нарушения прав человека в Сирийской Арабской Республике и продемонстрировало ограниченность своего подхода к этой проблеме. Подробнее об этом читайте в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

По словам британской миссии в ООН, в Идлибской зоне деэскалации имеют место многочисленные нарушения прав человека: «объекты гражданской инфраструктуры, в том числе больницы и школы, подвергаются нападениям, несмотря на то, что Управление ООН по гуманитарным вопросам делится сведениями по устранению конфликтных ситуаций с Россией и другими сторонами».

По мнению Великобритании, эта проблема решится, как только «все стороны прекратят чинить насилие, вернутся к сочинскому прекращению огня и выполнят обязательства по международному гуманитарному праву».

То есть британская сторона все же признает, что конфликт в Идлибе обостряется под влиянием действий как минимум двух действующих лиц: России и Сирии с одной стороны и боевиков незаконных вооруженных формирований – с другой. Тем не менее у представителей Соединенного Королевства в ООН возникает сложность с установлением причинно-следственной связи и определением виновных.

Представители России и Сирии в ООН неоднократно заявляли, что авиация действует точечно по позициям боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» в ответ на их атаки. Непрекращающиеся обстрелы несут в себе угрозу для населения граничащих с Идлибской зоной городов, а также сирийских военнослужащих. Действия террористов приводят к ранениям и смертям. Боевики ежедневно нарушают режим прекращения огня, однако это ничуть не беспокоит страны Запада.

Также британская сторона подняла вопрос нарушения прав лиц, содержащихся в местах лишения свободы в Сирии, а также «смелых журналистов», которые «становятся мишенью режима». Удивительно, что никто из западных защитников демократии не говорит, что своей деятельностью эти журналисты и оппозиционеры косвенно, а иногда и напрямую поддерживают террористические группировки, сосредоточенные в Идлибе и в оккупированной американцами зоне Ат-Танфа.

В заключение своего обращения миссия Великобритания призвала ООН вести мониторинг за тем, как именно стороны конфликта выполняют требования Организации. Многим было бы интересно послушать, каким образом Великобритания предлагает привлекать к ответственности боевиков за нарушения, но эту тему представители Лондона обошли.

Доктор военных наук Анатолий Матвийчук напомнил в беседе с корреспондентом ФАН, что в период формирования демилитаризованной зоны на северо-западе САР Москва и Дамаск и сами обращались за поддержкой в ООН, но безуспешно.

«Когда заключалось перемирие по Идлибу Сирия и Россия пытались привлечь внимание всего мирового сообщества, и в том числе ООН, чтобы они также стали посредниками подписания соглашений о прекращении огня. Но все отказались. Генсек Антониу Гутерриш еще тогда сказал, что это якобы не входит в задачи организации и что пускай Дамаск сначала наведет порядок в стране. Теперь же Великобритания искажает реальные события, происходящие в Идлибской зоне, и использует это для информационного противодействия РФ», — заметил эксперт.

Все это с той лишь целью, чтобы сорвать освободительное наступление правительственной армии Сирии, поддерживаемой ВКС РФ, и не допустить ликвидации последнего крупного террористического оплота в арабской республике.