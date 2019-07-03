Археологи обнаружили «путь в загробный мир» в древнейшей пирамиде Египта

Каир, 3 июля. Египтологи раскрыли тайну рва, который окружает пирамиду Джосера в Саккаре. Об этом сообщает польский научный журнал Science in Poland.

По мнению археолога Камиля Курашкевича из Варшавского университета, сухой ров вокруг древнейшей египетской пирамиды Джосера является трехмерной моделью пути фараона в загробный мир.

По его словам, глубина рва составляет 20 метров, а его ширина достигает 40 метров. Ров был прорублен в каменном грунте, на котором стоит пирамида. Ров отделяет некрополь столицы Древнего Царства, который включает в себя пирамиду Джосера и храмовые постройки, которые расположены рядом.

Курашкевич возглавляет группу археологов и египтологов, которые работают в Сакарре на протяжении последних 20 лет. По словам Курашкевича, за время раскопок им удалось обнаружить горизонтальные коридоры, которые были сделаны во время строительства пирамиды. Один из них ведет к пирамиде, однако заканчивается небольшим замкнутым помещением, где был обнаружен ритуальный гарпун с изображениями змей. Ученые предполагают, что гарпун является средством защиты фараона на пути в загробный мир.

«Согласно египетским верованиям путь в загробный мир был трудным и опасным. Прежде чем покойный мог насладиться вечной жизнью, ему приходилось преодолеть ряд препятствий и столкнуться с опасными существами», — отметил Курашкевич.

Ученые уверены, что рядом с обнаруженными коридорами должны размещаться и другие тоннели. Кроме того, в западной части рва археологи обнаружили поперечные стены с широкими проемами, а также лестницы и глубокие ниши. По мнению специалистов, данные сооружения выполняют роль препятствий на пути фараона в загробный мир.