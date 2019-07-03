МИД РФ заявил, что Запад подталкивает Киев к политике Порошенко по Донбассу

Москва, 3 июля. Статус-кво необходимо вернуть у Золотого и Петровского после того, как произошло разведение сил у Станицы Луганской. Об этом заявили в МИД РФ.

В ведомстве отметили, что Москва позитивно восприняла завершившееся в конце июня разведение сил и средств сторон у Станицы Луганской. Киев, как отметили в МИД РФ, после долгой проволочки сделал практический шаг по осуществлению договоренностей, одобренных на саммите в «нормандском формате» в Берлине в октябре 2016 года.

«Это событие наглядно подтвердило, что при наличии желания Киев способен выполнять взятые на себя обязательства в рамках процесса урегулирования», — указывается в сообщении.

Теперь необходимо восстановить статус-кво Золотого и Петровского, где ранее уже было проведено разведение, однако подразделения Вооруженных сил Украины затем вновь заняли свои позиции, отметили в ведомстве.

В МИД РФ подчеркнули, что планы поставок канадских бронетранспортеров Киеву свидетельствует о том, что Запад подталкивает Украину к продолжению политики экс-президента Петра Порошенко, не скрывавшего планов силой решить «проблему Донбасса».

Гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда Киев развернул против Донецкой и Луганской народных республик военную кампанию. Случилось это после того, как республики Донбасса объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота. За несколько лет боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования гражданского конфликта на юго-востоке Украины на регулярной основе обсуждается контактной группой в Минске, где с сентября 2014 года было принято несколько документов, закрепляющих шаги по деэскалации конфликта. Однако украинская сторона продолжает нарушать минские соглашения.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Канаду договорился с премьер-министром страны Джастином Трюдо о поставках оружия. Стороны также пришли к соглашению об отправке бронетехники в Киев.

Напомним, что бывший украинский президент Порошенко за пять лет управления государством существенно укрепил отношения с западными странами. Так, с 2014 года Вашингтон выделил Киеву более 1,3 миллиарда долларов на улучшение взаимодействия с НАТО и укрепление обороноспособности. Госсекретарь США Майк Помпео также заявлял, что Соединенные Штаты предоставляют Украине оборонительные средства и развединформацию.