Дочь Федосеевой-Шукшиной раскрыла настоящую причину отравления Алибасова

Москва, 3 июля. Ольга Шукшина, падчерица продюсера Бари Алибасова, назвала настоящую причину отравления звезды.

Больше месяца пользователи Сети обсуждают отравление Алибасова средством для чистки труб «Крот». Продюсер, чтобы доказать сомневающимся журналистам, что инцидент действительно имел место быть — это не пиар-акция — даже опубликовал выписку из истории болезни и результаты анализов.

Однако данные документов вызвали еще больше вопросов. В крови Алибасова были обнаружены сильнодействующие препараты – феназепам и хлорпротиксен. Врач скорой помощи Андрей Звонков обратил внимание, что их применяют при уменьшении ломки при наркомании или алкоголизме, пишет KP.Ru.

Версии о проблемах продюсера с алкоголем придерживаются и некоторые члены его семьи, например, дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной.

«У нас в семье говорили, что настоящая причина попадания Бари в клинику – недуг, который в народе шутливо называют «птица перепел», — приводит ее слова «Дни.ру». — Перепил, вот и все».

Аналогичное мнение высказала певица Наталья Штурм, которая убеждена, что у Алибасова та же ситуация, что и у ныне покойного артиста Евгения Осина, страдавшего от алкоголизма.

Сын Алибасова в свою очередь категорически другие версии отрицает. Бари Алибасов — младший признает, что отец выпивает, но только по работе.