Новостные агрегаторы обяжут указывать на запрет экстремистских организаций

Москва, 3 июля. Законопроект о запрете новостным агрегаторам и онлайн-кинотеатрам распространять информацию об экстремистских организациях без указания запрета на них внесен в Госдуму. Информация об этом появилась в думской электронной базе.

Отмечается, что авторами инициативы выступили депутаты от Республики Башкортостан. В пояснительной записке отмечается, что проект закона предполагает расширение требований к содержанию информационного контента новостных агрегаторов по аналогии с требованиями к СМИ.

Инициатива призвана запретить распространять информацию о запрещенных законом «О противодействии экстремистской деятельности» организациях без указания на то, что объединение ликвидировано или ее деятельность запрещена.

Авторы инициативы считают, что отсутствие указания на запрет организации не позволяет аудитории получать достоверную информацию и формировать объективное мнение. Кроме того, отсутствие такого запрета создает почву для неверной интерпретации событий.

«Принятие законопроекта также направлено на активизацию превентивных мер, направленных на локализацию и нейтрализацию террористических и иных экстремистских проявлений, устранение потенциальных предпосылок их формирования», — отмечается в пояснительной записке в законопроекту.

Предполагается, что за нарушение закона будет назначен штраф для граждан в размере от 2 тысяч до 2,5 тысячи рублей, для должностных лиц — от 4 тысяч до 5 тысяч рублей, для юридических лиц — от 40 тысяч до 50 тысяч рублей.