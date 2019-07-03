Путин подписал указ о ликвидации последствий паводка в Иркутской области

Москва, 3 июля. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что подписал указ, касающийся исполнения поручений по ликвидации последствий паводка в Иркутской области.

Напомним, в зону наводнения в Сибири попали 96 населенных пунктов в шести районах, жертвами паводка в регионе стали 20 человек, еще 15 числятся пропавшими без вести. Данные об этом сегодня подтвердил глава МЧС РФ Евгений Зиничев.

28 июня в Иркутской области был введен режим ЧС. Подтопленными остаются 3,4 тысячи жилых домов в 31 населенном пункте Нижнеудинского, Тайшетского и Тулунского районов.

В пресс-службе губернатора региона сообщили, что пострадавшие от паводка жители нуждаются в матрасах, подушках, одеялах, постельном белье, полотенцах, мыле, порошке; консервах, подгузниках и детском питании. Пострадавшим уже начали выплачивать компенсации.