Москва, 3 июля. Москва позитивно восприняла разведение сил в Станице Луганской в Донбассе, которое завершилось в конце июня. Об этом говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России.

В ведомстве отметили, что это событие подтвердило способность Киева выполнять «при наличии желания» взятые на себя обязательства в рамках процесса урегулирования.

«После длительной проволочки Украиной сделан практический шаг по осуществлению одобренных на саммите в «нормандском формате» в Берлине в октябре 2016 года соответствующих договоренностей», — говорится в комментарии МИД России.

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что теперь необходимо восстановить статус-кво в населенных пунктах Золотое и Петровское, где ранее уже было проведено разведение, но позже туда снова вошли подразделения ВСУ и заняли позиции.

«Важно также, чтобы стороны транслировали достигнутый успех в решение иных не менее важных задач, главной из которых является установление долгосрочного режима полного прекращения огня. На этом фоне диссонансом прозвучал уже далеко не первый отказ украинской стороны от согласования на заседании Контактной группы в Минске 2 июля перемирия по случаю начала сбора урожая (речь идет о «хлебном» перемирии. — Прим. ред.)», — говорится в комментарии министерства иностранных дел.

В ведомстве добавили, что Киев также отверг предложенные Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ дополнительные меры по обеспечению режима тишины: запрет на обстрелы жилых кварталов и объектов инфраструктуры, публикацию приказов о прекращении огня и дисциплинарной ответственности за их нарушение. Кроме того, контрастом с декларируемым стремлением к прекращению войны в Донбассе выглядят заявления президента Украины Владимира Зеленского относительно включения Украины в перечень стран-импортеров канадского оружия и заключения соглашения о поставках бронетранспортеров для нужд ВСУ между Киевом и Оттавой.

«К сожалению, вновь приходится констатировать, что западные партнеры Украины вместо того, чтобы одернуть и побудить ее к реализации достигнутых в Минске договоренностей, фактически подталкивают Киев к продолжению провальной политики прежнего режима Петра Порошенко, не скрывавшего планов силой решить «проблему Донбасса», — резюмировали в российском МИД.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. Киевское руководство, пришедшее к власти в результате госпереворота, начало так называемую АТО, позднее переименованную в ООС, против Донбасса. По данным ООН, жертвами вооруженного конфликта в регионе стали более 10 тысяч человек.