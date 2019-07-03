Адвокат Вышинского рассказал о нервозности обвинителей в последние дни перед судом

Собравшиеся у здания Подольского районного суда представители националистических групп могут попытаться сорвать заседание, на котором 3 июля ожидается определение меры пресечения главному редактору РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому.

Адвокат журналиста Андрей Доманский дал интервью Федеральному агентству новостей незадолго до начала заседания и объяснил, почему он и его подзащитный настроены оптимистично.

«Настроение позитивное. Учитывая, что сегодня генеральным прокурором Украины (Юрием Луценко. — Прим. ФАН) созваны националистически настроенные, радикальные группы под суд, дабы не допустить судебное заседание, я понимаю, что сторона обвинения очень сильно боится правосудного решения об изменении меры пресечения», — рассказал ФАН адвокат Кирилла Вышинского.

Юрист отметил явное усиление противников освобождения журналиста в последние дни перед судебным заседанием и очевидную нервозность обвинителей.

«Сторона обвинения, кроме как физически препятствовать правосудию, никаким другим образом не может действовать, поскольку у них нет ни одного аргумента для того, чтобы подтвердить риски освобождения Кирилла и настоять на продлении срока его содержания под стражей», — добавил Доманский.

Надежда на освобождение Кирилла Вышинского у его коллег и сторонников появилась после нашумевшего решения Конституционного суда Украины, который 25 июня признал не соответствующей Основному закону норму ч. 5 ст. 176 Уголовно-процессуального кодекса.

Эти изменения позволяют смягчить меры пресечения лицам, проходящих по делам о госизмене, терроризме, создании преступных организаций и прочим особо тяжким преступлениям. В частности, госизмена вменяется и Кириллу Вышинскому. Ранее обвиняемые по таким статьям без вариантов заключались под стражу судебными решениями.

Однако уже 1 июля решение Конституционного суда было учтено при определении меры пресечения обвиняемому в финансировании терроризма заместителю директора ликеро-водочного завода «Луга-Нова» Дмитрию Держаку, который вместо безальтернативного ареста получил возможность выйти на свободу при уплате залога.

«Принимая во внимание усиление за последние несколько дней действий противников освобождения Кирилла Вышинского, понимаю, что есть вероятные шансы, что мы получим законное решение об изменении меры пресечения и освобождении Кирилла», — добавил собеседник ФАН.

Адвокат журналиста, находящегося в заключении уже более года, также добавил, что сам Кирилл ожидает начала суда в боевом настроении и чувствует поддержку коллег, публично высказавшихся в его поддержку, в том числе обратившихся с призывами о его освобождении к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Однако, по словам юриста, по закону глава государства не имеет права влиять на судебный процесс. Тем не менее на сегодня у защиты Кирилла Вышинского достаточно вполне законных и неопровержимых аргументов для честной борьбы за освобождение журналиста.

Редактора РИА Новости Украина задержали 15 мая 2018 года. Вышинскому предъявили обвинения по делу о государственной измене и хранению оружия. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского на два месяца. С тех пор мера пресечения в виде заключения под стражу постоянно продлевалась.

Вышинский, комментируя свой арест, заявил, что его дело позорит Украину. Арест Вышинского обсуждают в Европарламенте и в ОБСЕ, представители которой неоднократно требовали от Киева отказаться от ущемления свободы слова и репрессий в отношении журналистов. В преддверии решающего заседания суда главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян обратилась на украинском языке к Владимиру Зеленскому с просьбой освободить коллегу.