Известный врач оценил идею посылать к психиатру перед свадьбой

Минздраву России предложили ввести обязательное тестирование будущих супругов на наличие склонностей к психиатрическим и иным ментальным расстройствам, которые потенциально могут оказать разрушительное влияние на их будущую семейную жизнь. С таким предложением к главе Минздрава Веронике Скворцовой обратился депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров, который часто выступает с необычными инициативами.

Петров в своем предложении отталкивался от резонансного случая с сестрами Хачатурян, которые обвиняются в убийстве собственного отца. По мнению депутата, обязательный поход к психиатру для желающих вступить в брак, поможет избежать подобных трагедий, будет способствовать укреплению молодых семей и медицинскому просвещению населения, а также станет эффективным методом профилактики разводов. Об этом сообщает издание News.ru, в распоряжении которого есть текст документа, направленного Петровым в Минздрав.

Идею обязательного психиатрического тестирования брачующихся раскритиковал Максим Малявин — врач-психиатр из Тольятти, известный писатель, автор популярного в Живом журнале «Блога добрых психиатров».

«Считаю, что в плане личной инициативы [Владимира Петрова] — это, скажем так, перегиб, как минимум, — прокомментировал Малявин Федеральному агентству новостей предложение ленинградского депутата. — Не буду квалифицировать его законотворческую деятельность, просто скажу, что кроме сложностей, каких-то дополнительных манипуляций и кроме, скажем так, ущемления прав граждан — это ничего не даст в практическом плане. Не буду ничего говорить насчет побудительных мотивов [автора обращения в Минздрав], просто скажу, что, с моей точки зрения как психиатра, никакой пользы такая инициатива не принесет».

На вопрос, что он может предложить в плане профилактики семейных трагедий, наподобие той, что произошла в семье Хачатурян, врач ответил так:

«В двух словах не могу сказать, потому что это слишком обширная тема, и ни отдельными комментариями, ни чем-то еще она не решается. Это поле для вдумчивой работы, и работы сразу для нескольких служб. И правозащитных, и соцслужб, и всего прочего».

Отметим, в своем обращении к главе Минздрава депутат Владимир Петров напомнил, что к психиатрическому тестированию всех молодоженов ранее призывал главный внештатный врач-психиатр Минздрава Зураб Кекелидзе, который выступил с соответствующей инициативой еще в 2014 году. Кекелидзе рассматривал это как меру профилактики домашнего насилия, разводов и других конфликтных ситуаций в семьях.

Дело сестер Хачатурян — судебный процесс над Крестиной, Ангелиной и Марией Хачатурян, которые обвиняются в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна. На момент совершения преступления девушкам было 19, 18 и 17 лет соответственно. Сестры были задержаны год назад, в настоящее время они находятся у родственников под контролем полиции.

14 июня 2019 года фигуранткам дела было предъявлено обвинение в окончательной редакции: убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Санкция по этой части статьи (пункт Ж части 2 статьи 105 УК РФ) предусматривает от 8 до 20 лет лишения свободы. Младшую из сестер Хачатурян признали психически невменяемой, ее будут судить отдельно.

Защита утверждает, что девушки пошли на преступление, оказавшись в безвыходной ситуации из-за продолжительного физического и сексуального насилия со стороны отца. Дело сестер Хачатурян вызвало широкий общественный резонанс, люди, выступающие в защиту обвиняемых, требуют изменения законодательства, касающегося домашнего насилия.