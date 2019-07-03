Новый участок трассы М-11 от Клина до Твери открыли для движения

Москва, 3 июля. Новый участок от Клина до Твери открыли сегодня на скоростной платной трассе М-11 между Москвой и Петербургом.

Первые работы по подготовке строительства этого участка начались в конце 2014 года. Он проходит по территориям Московской и Тверской областей и соединяется с федеральной трассой М-10 «Россия» на 143 километре, уточняет телеканал 360.

В торжественной церемонии открытия приняли участие полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, министр транспорта России Евгений Дитрих, а также глава Минтранса Подмосковья Алексей Гержик.

По словам Игоря Щеголева, открытие этого участка трассы «ускорит обход очень больших центров московской агломерации».

«Мы надеемся на то, что ускорение транспортных потоков приведет к тому, что и экономика будет расти, и экология улучшится, и конечно», — добавил он.

Дитрих в свою очередь отметил, что трасса позволяет не только обеспечить транзитные потоки между городами, но и связывает столицы субъектов РРФ, крупнейшие городские агломерации.

«Она действительно предоставляет возможность проехать с новым качеством по нашим автомобильным дорогам», — подчеркнул министр.

В дальнейших планах — строительство заправочных комплексов и улучшение сотовой связи.

Впереди — улучшение сотовой связи, размещение заправочных комплексов. Однако уже созданы все удобства и условия для беспрепятственного движения по трассе.

Гержик указал на то, что новый участок трассы даст передышку Клину.