Эксперт оценил проблемы, от решения которых зависит существование Украины

У Украины нет финансовых средств для реализации экономических реформ. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев.

Три проблемы Украины

Украинский министр иностранных дел Павел Климкин назвал три проблемы, от решения которых зависит существование страны. Это ситуация на территории Донбасса, экономическая стабильность и энергетическая безопасность.

«Энергетическая безопасность (все составляющие — не только транзит российского газа); экономическая стабильность страны (слабая Украина никому не нужна)», — заявил Климкин. Однако в качестве первостепенной угрозы украинский министр назвал все же ситуацию на юго-востоке страны.

Он отметил, что все три вызова невозможно решить по отдельности. Климкин уверен, что команда Владимира Зеленского должна «четко продавить» интересы Киева на международной арене для решения всех трех задач. Кроме того, Климкин уверен, что украинские власти должны разработать единую стратегию решения этих ключевых вызовов.

«Но я не вижу, чтобы пасьянс сложился — во-первых, не все карты в наших руках; во-вторых, участники игры теперь не всегда нас о происходящем информируют. И это и есть мегавызов — что мы останемся в стороне от активного процесса и будем исполнять абсолютно чужую повестку дня», — добавил глава украинского внешнеполитического ведомства.

Экономика Украины сдулась

Как отметил Евгений Валяев, все три проблемы — ситуация в Донбассе, энергетическая безопасность и экономическая стабильность — действительно являются важными для Украины. Но их нельзя назвать основными проблемами, тем более, если речь идет об энергетической безопасности.

«У Украины нет своих нефти и газа. Значит, она вынуждена будет закупать эти виды энергии. Она всегда это делала через Россию, и проблема периодически возникала скорее в расчетах между Украиной и «Газпромом». Но даже в самые непростые дни, когда отношения между нашими странами были очень нестабильными, поставки газа на Украину шли без каких-либо перебоев. Поэтому эта проблема выглядит скорее надуманной и излишне политизированной», — пояснил Евгений Валяев.

По мнению эксперта, чтобы обеспечить пресловутую энергетическую безопасность, Украине придется идти, например, по пути Польши, закупая дорогой американский сжиженный газ. Но если небедная Польша может позволить себе платить за геостратегические выкладки, то бедная Украина такого себе позволить не может. Тут и появляется одна из основных проблем Украины — стабильно беднеющее население, из-за чего многие украинские граждане уезжают из страны на заработки.

«Не уезжает из страны, в первую очередь, неактивное население — пенсионеры и инвалиды. И такая негативная ситуация, когда активное население уезжает на заработки, а в стране остается все больше людей, получающих социальные и пенсионные выплаты, сказывается на росте нагрузки на бюджет. Это сказывается и на стагнирующих показателях ВВП и ВНП. Для украинской экономики 1990 год до сих пор является эталонным. На данный момент экономика страны сдулась до 60 процентов от того показателя», — уверен Евгений Валяев.

По мнению аналитика, другая проблема — постоянно растущие расходы на коммунальные платежи. Нужно понимать, что, несмотря на все популистские заявления предыдущих украинских властей об энергетической безопасности, дорогие иностранные кредиты оплачивает в итоге украинское население.

«Поэтому новому Киеву нужно будет определиться — либо энергетическая безопасность, либо экономическая стабильность. Эти вещи на данный момент друг другу противоречат. Киеву придется выбирать что-то одно. Коммунальные платежи, отопление, стоимость газа и бензина за последние 5 лет выросли в 5-12 раз. Многие украинские граждане начали отказываться от центрального отопления из-за его дороговизны», — добавил Евгений Валяев.

Эксперт заметил, что Владимир Зеленский во время своей предвыборной кампании сделал много обещаний, которые уже тогда выглядели нереальными. И сейчас с реализацией планов возникнут большие трудности. У Украины нет денег на многие реформы, которые планировал Владимир Зеленский. Украинских граждан интересуют конкретные шаги, которые были бы направлены на то, чтобы сделать их жизнь легче. Судя по невысоким рейтингам, с которыми заканчивал свой президентский срок Петр Порошенко, он с этой задачей явно не справился. И своим недоверием к президенту люди показали, что не согласны с таким экономическим и политическим курсом страны.