Панин отреагировал на требование ставропольцев не приезжать
Москва, 3 июля. Скандальный актер Алексей Панин отреагировал на требование жителей Ставропольского края не приезжать ему в регион.
Артист пообщался с жителями Ставрополья по видеочату. Панин спросил у собеседника, из какого он города. Когда услышал в ответ про Ставрополь, активно стал интересоваться погодой в крае и как добраться до города. По его словам, он никогда не был в столице Ставропольского края.
В комментариях жители региона по-разному отреагировали на желание скандального артиста посетить Ставрополье.
«Чтоб ноги его тут не было», — написал один из юзеров в комментариях.
Лишь немногие интернет-пользователи поддержали Панина с его желанием выбраться в Ставрополь, а другие и вовсе не узнали артиста.
Позже Панин признался, что разговор с россиянами организовал блогер, а о возмущении ставропольцев он и не слышал.
По его словам, ему заплатили деньги, чтобы он пообщался с жителями и дал интервью блогеру.
«Я понятия не имею, с кем я разговаривал, мне это нафиг не нужно, это мальчик тыкал. Мне вообще все равно, о чем вы говорите. Я кино снимаю и в театре репетирую», — сказал Панин в интервью NationNews.