Панин отреагировал на требование ставропольцев не приезжать

Москва, 3 июля. Скандальный актер Алексей Панин отреагировал на требование жителей Ставропольского края не приезжать ему в регион.

Артист пообщался с жителями Ставрополья по видеочату. Панин спросил у собеседника, из какого он города. Когда услышал в ответ про Ставрополь, активно стал интересоваться погодой в крае и как добраться до города. По его словам, он никогда не был в столице Ставропольского края.

В комментариях жители региона по-разному отреагировали на желание скандального артиста посетить Ставрополье.

«Чтоб ноги его тут не было», — написал один из юзеров в комментариях.

Лишь немногие интернет-пользователи поддержали Панина с его желанием выбраться в Ставрополь, а другие и вовсе не узнали артиста.

Позже Панин признался, что разговор с россиянами организовал блогер, а о возмущении ставропольцев он и не слышал.

По его словам, ему заплатили деньги, чтобы он пообщался с жителями и дал интервью блогеру.