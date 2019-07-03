Новый глава Европарламента не увидел предпосылок для отмены санкций против РФ

Брюссель, 3 июля. Новый глава Европарламента Давид Сассоли заявил, что не видит предпосылок для изменения подхода Евросоюза к санкциям в отношении России.

Сассоли отметил, что в настоящий момент нет предложений по пересмотру уже принятых решений. Главы ЕП добавил, что у него «есть свои идеи» на этот счет, но не счел нужным их высказывать. Он напомнил, что решение об ограничительных мерах должен принимать Совет ЕС, Европарламент таких полномочий не имеет.

«Мне кажется, сейчас никаких изменений здесь нет, нет изменения политической ориентации ни со стороны Евросовета, ни со стороны ЕК, ни со стороны фракций в ЕП», — заявил Сассоли.

В среду прошли выборы главы Европарламента, по итогам которых пост главы ЕП занял итальянский журналист и политик Давид-Мария Сассоли.

Ранее ЕС продлил санкции против РФ до 31 января 2020 года. За продление ограничений проголосовали единогласно все лидеры ЕС. Таким образом, ограничительные меры против Москвы будут действовать еще полгода. Они касаются энергетической, оборонной, финансовой сфер экономики. В МИД РФ, комментируя продление санкций против РФ, заявили, что ограничения ЕС в отношении России являются неконструктивными играми Совета Европы, они в принципе не являются законными.