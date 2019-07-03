Какую военную технику получит армия России в 2019 году

В рамках гособоронзаказа на 2019 год запланированы крупные поставки боевой техники и вооружений для армии и флота России. Подробная информация — в инфографике Федерального агентства новостей.

В общей сложности на поставки в войска вооружения и военной техники Россия потратит 1,3 триллиона рублей. Эти средства пойдут на закупку новых и модернизацию уже имеющихся кораблей, подводных лодок, танков и ракет.

Военно-морской флот России (ВМФ)

В 2019 году для нужд Военно-морского флота России будет построено порядка 30 кораблей и судов обеспечения различного класса.

В этом году Северный флот примет на вооружение: серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов», ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта «Борей-А» «Князь Владимир» и многоцелевую атомную подводную лодку К-561 «Казань» проекта 885 «Ясень» с крылатыми ракетами (ПЛАРК) 4-го поколения. Кроме того, активно будет продолжено строительство серии дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 «Варшавянка».

В свою очередь в строй Черноморского флота будут введены малые ракетные корабли проекта 21631 с ракетным комплексом «Калибр» «Орехово-Зуево» и «Мытищи».

Тихоокеанский флот получит корвет «Гремящий» проекта 20385, вооруженный крылатыми ракетами большой дальности ЗМ-14 «Калибр».

В Балтийский флот после ремонта вернется сторожевой корабль проекта 11540 «Ястреб» «Неустрашимый». Он находится в боевом составе с 1993 года. Также продолжится строительство серии малых ракетных кораблей проекта 22800 «Каракурт».

Каспийский флот будет усилен ракетным комплексом берегового базирования, полком морской пехоты (чуть больше 1,5 тысяч человек), авиационной группой из трех самолетов Бе-200 и трех вертолетов Ми-14ПСМ, а также двух ракетных катеров и двух малых десантных кораблей на воздушной подушке.

Морская пехота получит большой десантный корабль «Петр Моргунов», который сможет принять на борт до трехсот морских пехотинцев, около 30 бронетранспортеров или 13 танков.

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН)

В 2019 году на боевое дежурство ракетных войск стратегического назначения встанет новейший ракетный комплекс «Авангард» с гиперзвуковым маневрирующим боевым блоком. Одним из первых новую систему получил полк Домбаровского соединения в Оренбургской области.

Кроме того, Минобороны продолжит плановое переоснащение РВСН на современные ракетные комплексы РС-24 «Ярс» шахтного и подвижного вариантов базирования. Также в 2019 году в войсках на смену Р-36М «Воевода» придут тяжелые межконтинентальные баллистические ракеты комплекса РС-28 «Сармат». Постановка на вооружение запланирована на 2020 год.

Воздушно-космические силы России (ВКС)

На вооружение ВКС РФ в 2019 году поступят первые серийные истребители пятого поколения Су-57. В настоящее время построено около 10 самолетов такого типа, однако во время международного форума «Армия-2019» был подписан контракт на поставку в войска 76 истребителей пятого поколения.

Также в 2019 году будут завершены испытания многоцелевого истребителя поколения 4++ МиГ-35. В будущем эти самолеты будут запущены в серийное производство. Предполагается, что в будущем завод сможет производить не менее 36 машин в год. Рассматривается также создание корабельной версии МиГ-35.

Кроме того, запланировано подписание соглашения о серийных поставках нового российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-100 «Премьер».

На вооружение ВКС РФ поступит порядка 25 разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор». В свою очередь ударные вертолеты Ми-28 «Ночной охотник» будут оснащены лазерной системой защиты от ракет. К слову, для винтокрылых машин будет разработан новый двигатель ВК-2500П с улучшенными характеристиками.

Военно-транспортная авиация получит модернизированные транспортные вертолеты Ми-26Т2В, которые планируется запустить в серию. Они будут оснащены современным комплексом РЛО, а также новым бортовым комплексом обороны «Витебск».

Будет завершено развертывание сети радиолокационных станций высокой заводской готовности «Воронеж», входящих в наземный эшелон системы предупреждения о ракетном нападении.

Сухопутные войска

Около 30 модернизированных танков Т-72Б3 получат сухопутные войска армии РФ в 2019 году. В частности, эта партия будет передана мотострелковой бригаде в Оренбургской области. Также запланирована поставка 132 танков Т-14 «Армата» и БМП Т-15. Вероятна постановка на вооружение уже в 2019 году.

На учениях в Челябинской области танкисты впервые опробуют боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор». Войска радиационной, химической и биологической защиты будут вооружены тяжелыми огнеметными системами ТОС-1А «Буратино». Необходимо отметить, что в 2019 году для этих комплексов поставят более двух тысяч снарядов.

Минометчики получат новейшие артиллерийско-минометные комплексы «Набросок». Разработка комплексов уже завершается и, как считают некоторые военные эксперты, в серию они пойдут в этом году. В серию также могут пойти самоходки «Флокс», «Дрок» и «Магнолия».

В этом году будут модернизированы самые мощные в мире самоходки 2С7М «Пион». Они получат обновленные коробки передач, механизмы распределения и агрегаты энергообеспечения. Капремонт также затронет аппаратуру внутренней связи, радиостанцию, приборный комплекс системы противоатомной защиты и приборов наблюдения.

До конца года будут завершены приемо-сдаточные испытания модернизированного зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1М».

Воздушно-десантные войска (ВДВ)

В 2019 году ВДВ начнут проводить испытания модернизированной самоходной пушки «Спрут-СДМ1». Самоходка получит новое шасси, более мощный 500-сильный дизельный двигатель, современную трансмиссию и обновленную систему управления огнем.

Готовится к государственным испытаниям минометная система «Дрок», смонтированная на базе бронированного автомобиля «Тайфун-ВДВ». Миномет должен значительно усилить десантно-штурмовые подразделения.

До конца года будет испытана опытно-промышленная партия новых бесплатформенных систем десантирования «Бахча-У-ПДС» для боевой машины десанта БМД-4М.