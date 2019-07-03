ПАСЕ напомнила Украине об обязанности приглашать наблюдателей на выборы

Страсбург, 3 июля. Председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье напомнила Украине об обязанности приглашать наблюдателей Ассамблеи на президентские и парламентские выборы. Она выразила сожаление в связи с решением Киева отозвать приглашение для наблюдателей на выборы в Верховную раду.

Ранее спикер украинского парламента Андрей Парубий отозвал приглашение для наблюдателей ПАСЕ на досрочные выборы в Раду из-за возвращения российской делегации в состав Парламентской ассамблеи.

В заявлении Лилиан Мори Паскье выразила сожаление в связи с отзывом приглашения. Также в коммюнике говорится о «давней практике работы с Украиной», которая могла бы значительно улучшить правовую базу страны и избирательную практику.

«Я должна подчеркнуть, что Украина как член Совета Европы находится под наблюдением Ассамблеи и обязана приглашать ее наблюдателей для мониторинга президентских и парламентских выборов», — цитирует слова главы европейской организации ТАСС.

Лилиан Мори Паскье добавила, что готова к диалогу, направленному на улучшение отношений между ПАСЕ, Верховной радой и украинской делегацией в Парламентской ассамблее.

Напомним, на сессии ПАСЕ 26 июня была одобрена резолюция, которая подтверждает полномочия российской делегации в полном объеме. Против возвращения России в Парламентскую ассамблею выступила делегация Украины, а также страны Прибалтики, Грузия и Польша.