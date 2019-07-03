Скабеева указала на ядерное оружие РФ в ответ на угрозу Киева «дать в морду» Москве

Украина и Канада договорились о поставках бронетехники в ходе визита Владимира Зеленского в Оттаву. Это эмоционально обсуждали в студии программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Говоря о том, для чего Украине канадские бронетранспортеры, депутат Верховной рады Александр Ковтуненко заявил, что эта техника требуется ей для дачи отпора России.

«Вы, как сильный маньяк, бьете слабого, не останавливаясь, уже 5 лет. Я отвечу фразой героя Быкова из кинофильма «В бой идут одни старики»: «Так дать в морду царицей полей, чтобы вы пошли на мир». Только военный паритет остановит Россию от наглой инвазии на Украину», — сказал украинский парламентарий в студии российского телевидения.

Эти слова удивили ведущего ток-шоу Евгения Попова.

«Вы можете к реальности вернуться? Какой военный паритет с канадскими броневиками? О чем вы говорите?» — спросил он украинца.

А его соведущая Ольга Скабеева напомнила Ковтуненко о ядерном потенциале России.

«Вы помните, что Россия является ядерной державой и Украина тут вообще рядом не стояла? И рядом стоять не будет. А все, что вам выдали, — это бронетранспортеры. Каким образом вы собираетесь — я вас цитирую — по морде кому-то давать?» — поинтересовалась Скабеева, попросив гостя телепрограммы впредь подбирать выражения.

Ковтуненко исправился, сказав, что «Россия, которая сильнее, бьет слабого, а это нехорошо».

«Мы можем остановить войну, если дадим вам сдачи, — сказал украинский депутат. — В это мы свято верим».

Тогда Попов уточнил у Ковтуненко, к чему все-таки стремится Украина.

«Вы определитесь — вы воевать собираетесь или прекращать огонь? Просто ваша власть говорит два тезиса одновременно», — заметил Попов.

«Вы должны знать и бояться, что у нас есть чем ответить», — сказал Ковтуненко.

«Я вам еще раз повторю, как бы вы ни старались, сколько бы денег и техники вам ни выделили американцы и канадцы, вы нас не испугаете. И сформулируйте, пожалуйста, ответ на наш вопрос: «Вы, как представитель власти Украины, в самом деле собираетесь воевать с Россией и считаете это перспективным направлением для вас?» — спросила Скабеева.

Ковтуненко ответил, что Украина «эффективно воюет с Россией 5 лет». А журналистка ему напомнила, что «Россия на ту войну не приходила, иначе бы она не длилась 5 лет».