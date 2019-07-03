Барецкий с помощью «Крота» вызвал Алибасова на BottleCapChallenge

Санкт-Петербург, 3 июля. Эпатажный шоумен из Петербурга Стас Барецкий принял участие в флешмобе BottleCapChallenge, однако адаптировал его под реалии российского шоу-бизнеса.

Барецкий снял видео, на котором присоединился к BottleCapChallenge, участники которого ногой сносят крышку на бутылке. Однако шоумен решил внести свои поправки — вместо привычной бутылки из-под воды он выставил средство для очистки труб «Крот».

На кадрах ролика Барецкий подтвердил, что сводит счеты с чистящим средством, которое посягнуло на жизнь продюсера Бари Алибасова.

«Я сделал этот челлендж! По-любому! — объявил он на камеру. — Этого «Крота», который хотел Бари Каримовича на тот свет отправить!»

Участие в флешмобе Барецкий передал Алибасову. Шоумен добавил, что, если продюсер примет его вызов, то в награду получит приз — кассету с песнями Барецкого, передает телеканал «78». Видео обращения опубликовал «Пятый канал».

Напомним, Алибасов был госпитализирован в начале июня после того, как выпил очиститель для труб «Крот», перепутав его с соком. Продюсер получил сильнейшие ожоги и до сих пор восстанавливает здоровье. Его пиар-директор Вадим Горжанкин ранее указал на сомнения некоторых журналистов, которые убеждены, что история с отравлением была пиар-акцией. В связи с этим продюсер опубликовал выписки из своей медицинской карты.

В июле новый флешмоб Bottle Cap Challenge стал набирать популярность в Сети. Участие в нем уже приняли голливудский актер Джейсон Стэйтем, ирландский боец Конор Макгрегор, чемпион UFC Макс Холлоуэй, певец Джон Майер и многие другие.