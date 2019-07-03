Скончался кинорежиссер Василий Панин

Москва, 3 июля. Кинорежиссер и сценарист Василий Панин умер в возрасте 83 лет, сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России.

«На 84-ом году жизни ушел из жизни наш друг и коллега», — говорится в сообщении.

Что стало причиной смерти режиссера, не уточняется.

В Союзе кинематографистов сообщили, что похороны пройдут в Воронежской области. Время и место прощания с заслуженным деятелем искусств не указывается.

Василий Панин окончил актерский факультет Московского театрального училища им. М. С. Щепкина, а затем РАТИ — ГИТИС. Потом он прошел обучение на Высших курсах сценаристов и режиссеров Госкино СССР.

На счету Панина более 25 художественных, документальных и телевизионных картин.