Климкин обозначил «красную линию» в вопросе Донбасса

Киев, 3 июля. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что завершение гражданской войны в Донбассе зависит от готовности сторон к компромиссам.

По мнению Климкина, для прекращения гражданской войны в Донбассе все стороны должны проявить готовность к компромиссам, при этом министр исключил федерализацию Украины.

«По Донбассу есть одна главная красная линия: процесс перенастройки Донбасса в украинское правовое поле не должен запустить федерализацию Украины по российскому сценарию», — сказал Климкин в интервью изданию Liga.net.

Он также добавил, что властям Украины придется идти на компромиссы в вопросах языка. При этом Клмикин подчеркнул, что он выступает против наделения русского языка статусом регионального в Донбассе.

«Я считаю, что там все равно в основном говорили по-русски. Но делать только российское языковое поле - я категорически против. Но я считаю, что есть решения так, чтобы людям ничего не мешало», — отметил Климкин.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что русский язык может стать региональным в Донбассе. Заявление Богдана вызвало негативную реакцию со стороны бывших соратников Петра Порошенко.

Напомним, в 2012 году на Украине был принят закон об особом статусе русского языка. Закон разрешал использование русского языка в официальном документообороте в украинских областях, где численность русскоязычного населения превышала 10%. Благодаря принятию данного закона в 13 из 27 областей Украины русский язык получил официальный статус. В 2014 году после государственного переворота в Киеве Верховная рада признала недействительным закон о региональном статусе русского языка.