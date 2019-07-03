Аналитик рассказал, как защитить телефон от китайского шпионского софта

Москва, 3 июля. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин подтвердил, что на телефоны и другие электронные гаджеты иностранцев, которые пересекают китайскую границу между Киргизией и Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР, пограничники тайно устанавливают шпионские программы.

По словам экспертов, на двух контрольно-пропускных пунктах границы КНР китайские пограничники всем иностранным гражданам пытаются установить «некий софт».

«Такая установка возможна только в одном случае, если вы разрешаете установить приложение», — отметил специалист, добавив, что у пограничников нет на это законных прав.

Мартазин призвал туристов быть бдительными на границе. По его словам, телефон необходимо держать в пределах видимости, если на границе просят его показать, сообщает НСН.

Он обратил внимание на то, что процедуру осмотра гаджета прекращают, если владелец устройства начинает возмущаться.

«Если это происходит, надо громко возмущаться, кричать», — объяснил аналитик.

Ранее британский таблоид The Guаrdian сообщил, что китайские пограничники тайно устанавливают шпионские приложения на телефоны туристов. Согласно данным издания, пограничники просят разблокировать приборы, которые затем уносят в неизвестном направлении и устанавливают шпионское программное обеспечение.