Около 28 тысяч сирийцев остаются в лагере «Эр-Рукбан»

Дамаск, 3 июля. Около 28 тысяч сирийцев проживают в ужасающих условиях в подконтрольном боевикам лагере «Эр-Рукбан». Об этом говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов России и Сирийской Арабской Республики (САР) «О проблемах, препятствующих реализации инициативы по возвращению беженцев».

Сирийцы не могут покинуть территорию лагеря, поскольку являются заложниками подконтрольных американской стороне вооруженных группировок. Боевики требуют за выход из лагеря до 1,5 тысячи долларов с семьи. Для большинства жителей «Эр-Рукбана» это неподъемная сумма.

В координационных штабах РФ и Сирии обратили внимание мирового сообщества на нарушение основополагающих норм международного права.

«При полном бездействии и попустительстве американской стороны катастрофическое положение сложилось в лагерях беженцев «Рукбан» и «Эль-Холь», — говорится в заявлении.

Чтобы обеспечить безопасный и добровольный выход мирного населения из «Эр-Рукбана», правительство САР организовало необходимые мероприятия совместно с Центром по примирению враждующих сторон и при поддержке Сирийского Арабского Красного Полумесяца

«На сегодняшний день общими усилиями России и Сирии удалось обеспечить выход уже более 15 тысяч сирийских граждан», — сообщили в координационных штабах.

Отмечается, что, несмотря на усилия сирийского правительства, поток покидающих лагерь снизился. За последний месяц из «Эр-Рукбана» вышли чуть более двух тысяч человек, хотя в мае из лагеря освободились почти шесть тысяч беженцев.

В межведомственных координационных штабах России и САР призвали представителей командования США в зоне Эт-Танф пресечь преступную деятельность подконтрольных бандформирований и обеспечить беспрепятственный выход жителей лагеря «Эр-Рукбан». В заявлении отмечается, что каждый день промедления в расформировании лагеря только продлевает страдания его жителей, которые не имеют доступа к медикаментам и нормальному питанию, а для получения питьевой воды отстаивают огромные очереди.

Кроме того, в координационных штабах обеспокоены однобокостью освещения ситуации в Сирии со стороны США и их союзников, которые предпринимают попытки переложить ответственность за бедственное положение сирийцев на РФ и САР, якобы препятствующих гуманитарным усилиям Запада.

«Очевидно, что выдвигая бездоказательные обвинения против сирийского правительства, представители руководства западных стран стремятся уйти от ответственности за свои преступления в Сирии», — подчеркнули в координационных штабах.

В совместном заявлении отмечается, что возродить Сирию удастся только после окончательной победы над терроризмом, освобождения всех незаконно оккупированных территорий и возвращения перемещенных внутри страны беженцев в родные места проживания.