Путин подписал закон о компенсации ипотечных кредитов многодетным семьям

Москва, 3 июля. Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о компенсации ипотечных кредитов российским семьям, в которых после 1 января текущего года родился третий ребенок и последующие дети. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Авторами соответствующих поправок в законодательство выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко совместно с депутатами. Проект направлен на реализацию послания президента России и исполнение поручений премьер-министра Дмитрия Медведева.

Как отмечал спикер Госдумы Володин, главой государства была поставлена задача, чтобы семьи, где с 1 января текущего года по 31 декабря 2022 года родился третий ребенок или последующие дети, получили дополнительно 450 тысяч рублей для погашения ипотечного кредита. В том случае, если задолженность по основному долгу менее 450 тысяч рублей, оставшиеся средства будут направлены на погашение процентов за пользование кредитом.

Компенсация осуществляется однократно в отношении одного ипотечного жилищного кредита и вне зависимости от рождения детей после реализации этой меры. В текущем году ее смогут получить около 30 тысяч семей

Как объяснил ранее глава профильного комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, механизм реализации норм закона следующий: семья обращается в банк, где получен ипотечный кредит, он предоставляет эту информацию в «Дом.РФ», который направляет данные в загс для подтверждения и перечисляет 450 тысяч рублей на погашение соответствующего кредита.

Ранее президент напомнил, что с 1 января 2020 выплаты на ребенка — примерно 10–11 тысяч рублей — будут распространены на семьи со средним доходом в два прожиточных минимума. Российский лидер уточнил, что речь идет о примерно 45 тысячах рублей.