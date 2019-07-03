Путин призвал международных парламентариев не заменять свободу «цифрой»

Москва, 3 июля. Попытки ряда стран монополизировать информационное пространство противоречат принципам демократии, заявил президент России Владимир Путин, выступая на полях II международного форума «Развитие парламентаризма», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Участниками этого мероприятия стали представители 132 стран и делегации 14 международных парламентских организаций. Обращаясь к ним, российский лидер заявил, что члены парламентов разных стран должны объединиться для использования возможностей технологических прорывов, но при этом они не должны забывать о взаимном уважении в общем информационном пространстве.

По словам Путина, цифровые технологии, искусственный интеллект, эпоха социальных сетей оказывают большое влияние на политику и парламентскую деятельность, на законотворческую практику.

«Они откроют новые горизонты для расширения прямой демократии, для непосредственного интерактивного участия граждан в принятии решений, в формировании правовой базы от национального до местного уровня», — пояснил он.

Но при этом глава государства указал на то, что «цифра не заменит свободу».

«Мы должны помнить, что народ всегда будет источником власти, что человек и его права находятся в основе основ», — подчеркнул президент РФ.

Огромное значение для укрепления прав человека и становления справедливого миропорядка, по словам Путина, играет выработка общих правил обмена информации и ее защиты, и парламентарии должны проводить консолидированную работу по этому вопросу.

Он также призвал страны-участницы форума, общественные организации и СМИ к распространению «честной информации, честных сведений и новостей». По его словам, сейчас Россия наблюдает попытки «монополизировать глобальное информационное пространство, присвоить себе право на истину». В связи с этим президент упомянул о таких тенденциях на национальном уровне, когда возводятся цензурные запреты, запреты на иную точку зрения.