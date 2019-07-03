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Чудотворная икона сгорела при пожаре в мужском монастыре в Курганской области

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Чудотворная икона сгорела при пожаре в мужском монастыре в Курганской области

Курган, 3 июля. Пожар произошел в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре Курганской области, в огне сгорело множество икон.

Возгорание произошло 3 июля в селе Чимеево. Как рассказала работница гостиницы при храме, в монастыре было немного людей. Им удалось покинуть здание, однако пламя уничтожило большинство икон, среди них была Чимеевская Казанская икона Божией Матери.

Верующие считают эту икону чудотворной, передает «360». По словам работницы, священник продавал прихожанам свечи, в этот момент в монастыре пошел дым.

Огонь быстро охватил храм, на месте находятся спасатели. По предварительным данным, в храме загорелся кондиционер. Ранее сообщалось о сильном пожаре, который произошел на хлебозаводе в Иркутске.

Огонь охватил около 1000 квадратных метров площади, при инциденте никто не пострадал. Правоохранительные органы выясняют причины возгорания.

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Автор: Ирина Селезнева
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