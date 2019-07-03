Путин назвал непризнание многополярности мира причиной конфронтации

Москва, 3 июля. Непризнание некоторыми странами многополярности мира является причиной конфронтации, заявил президент России Владимир Путин в ходе Второго международного форума «Развитие парламентаризма». Слова главы государства передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Очевидна трансформация мира к многополярности, при этом упорное нежелание ряда стран признать эту норму реальности приводит к конфронтации на нашей планете, к игнорированию международного права, подрыву стратегической стабильности. Все это препятствует совместной работе», — заявил Путин.

При этом глава государства отметил, что вернув в центр дискуссии такие понятия, как суверенитет, право народов на самобытность своего пути, «можно будет выйти на работающие договоренности».

«Необходимо принимать на международных форумах, на встречах лидеров стран не только декларации, но и правила, обязательные к исполнению, построенные на учете интересов государств и взаимной ответственности», — добавил Путин.

Напомним, в Москве прошел инициированный Госдумой Второй международный форум «Развитие парламентаризма». В этом году в нем приняли участие представители 132 государств.