В роддомах по всей России будущих мам научат пользоваться автокреслами

Один из шагов по снижению смертности на дорогах — обучение будущих мам использованию детских автокресел и люлек.

В России запланировали до 2024 года организовать на базе роддомов и перинатальных центров тренинги для молодых мам, следует из итоговой версии нацпроекта о безопасных дорогах. Будущих родителей научат в том числе пользоваться автокреслами, так как в первое время после рождения ребенка матери и отцы частенько игнорируют ПДД и держат ребенка на руках, а не в люльке или автокресле.

Этим займутся два ведомства — МВД и Минздрав. Мероприятия направлены на снижение смертности на дорогах. Ежегодно на трассах погибает примерно 800 детей, свидетельствует статистика ГИБДД. Это около 10% от общего числа жертв.

Председатель Общественного совета опекунов, попечителей, приемных родителей Москвы Ирина Полежаева считает, что чем больше молодых людей будет знать о родительстве во всех аспектах его безопасности, тем лучше.

«Самое главное, чтобы молодые мамы получили правильные рекомендации. Посыл грамотный и хороший. Главное — чтобы он правильно был реализован. У меня самой шестеро детей, я понимаю женщин, которые не выпускают из рук ребенка даже в машине, хочется быть ближе к нему, постоянно опекать», — отметила эксперт.

Врач-терапевт Альбина Стрельченко подчеркнула, что лучше сажать ребенка в автолюльку с рождения. Многочисленные краш-тесты показывают, что в случае столкновения на большой скорости никакие руки младенца не удержат. Более того, родитель может задавить ребенка собственным телом.

Качественные автокресла известных брендов учитывают особенности строения тела ребенка и подстраиваются под его физиологические особенности.

«Если голова [при ношении] на руках постоянно повернута в одну сторону, то может сформироваться кривошея — это может произойти и на руках, и в кроватке. Ношение ребенка в нагрудной переноске может сказаться на проблемах с позвоночником, например. Поэтому польза от автолюлек неоспоримая. Конечно, ребенок должен с рождения лежать на идеально ровной поверхности, но нахождение в автолюльке 2-3 часа в день не приведет к каким-то последствиям. Ребенок на руках во время движения транспортного средства — верная погибель».

Ранее на базе трех больниц в трех регионах успешно внедрили эти тренинги. Организаторы занятий — экспертный центр «Движение без опасности».

«Безопасные и качественные дороги» — один из 12 нацпроектов, разработанных во исполнение новых майских указов президента. Он призван снизить смертность в ДТП в 3,5 раза — до четырех случаев на 100 тыс. населения — к 2024 году. Нацпроект предлагает, например, довести до нормативного состояния половину региональных дорог и 85% трасс в крупных городах и установить 10 тыс. новых камер для фиксации нарушений.