Киев, 3 июля. Провальная политика бывшего президента Украины Петр Порошенко нанесла сокрушительный удар по позиции страны на международной арене и жизни населения, заявил депутат Верховной рады Александр Долженков во время пленарного заседания.

Украинский чиновник подвел итоги правления пятого президента Украины и рассказал, чем обернулась для Украины его политика.

«Украина потерпела сокрушительное поражение на внешнеполитической арене, испортив отношения почти со всеми соседями», — приводит «ПолитНавигатор» слова депутата.

По его словам, Киев также потерпел поражение в борьбе за иностранные инвестиции. По его словам, с 2014 их размер сократился в три-четыре раза.

Помимо этого, политика Порошенко принесла большие потери и в промышленном секторе.

«Уровень ВВП с 2014 года со 183 миллиардов долларов снизился до 115 миллиардов. Мы не можем оправиться даже от последствий правления власти, которая пришла после Майдана и политики, которую она вела», — пояснил Долженков.

Сильно упал уровень жизни украинцев, и виной тому — провальная политика Порошенко. Пенсионная и медицинская реформы не дали стране подъема, а привели только к поднятию пенсионного возраста и сокращению медучреждений в районах и селах, констатировал чиновник.

В стране наблюдается падение прожиточного минимума, минимальной пенсии и средней заработной платы, отметил украинский политик. Примечательно, что это все происходит на фоне повышения тарифов на ЖКХ, добавил он.