Вашингтон, 3 июля. Американский кинорежиссер, сценарист, актер Квентин Тарантино заявил что, возможно, уйдет из режиссуры. По его словам, новая, девятая по счету картина «Однажды в Голливуде» со знаменитыми голливудскими актерами Брэдом Питтом, Марго Робби и Леонардо Ди Каприо может стать последней в его режиссерской карьере.

Как пишет издание GQ Australia, режиссер «Криминального чтива» уточнил, что если «Однажды в Голливуде» примут хорошо, то он не будет снимать десятый эпизод. Тарантино заявил о возможном завершении режиссерской карьеры.

«Может быть, я остановлюсь прямо сейчас! Может быть, я остановлюсь, пока я на пике. Посмотрим!» — подчеркнул Тарантино.

По мнению сценариста, он достиг «конца пути» в съемках фильмов. По словам знаменитого режиссера, он начнет писать книги о кино и для театра. Артист пообещал «продолжить творить».

«Просто, я думаю, что уже отдал фильмам все, что мог», — резюмировал он.

Как пишет News.ru, «Однажды в Голливуде» выходит в российский прокат 8 августа. Мировая премьера фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» состоялась на Каннском кинофестивале 21 мая. Фильм показали во Дворце фестивалей на набережной Круазет.

На премьеру картины прибыли исполнители главных ролей в фильме — Леонардо Ди Каприо, Марго Робби и Брэд Питт, а также прославленный режиссер. Брэд Питт назвал фильм Тарантино «любовным посланием Голливуду, Лос-Анджелесу и кино».

Картина рассказывает историю бывшей звезды телевизионных вестернов Рика Далтона и его дублера Клиффа Бута. Действие фильма происходит в Лос-Анджелесе в 1969 году.

Как рассказала генеральный директор фестиваля Тьерри Фремо, в Каннах всегда с интересом ожидают новые работы американского режиссера. Она подчеркнула, что «Однажды в Голливуде» был включен в основную программу фестиваля буквально в последний момент, поскольку незадолго до открытия картина находилась на монтажном столе. Однако, Тарантино приложил все усилия, чтобы фильм попал на фестиваль. Зрители встретили фильм Тарантино шестиминутной овацией.

Напомним, что режиссер был удостоен «Золотой пальмовой ветви» за фильм «Криминальное чтиво» в 1994 году.