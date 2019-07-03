В Киеве предупредили об опасности оружия, которое Канада пообещала Украине

Вооружение, которое Канада планирует передать Киеву, будет опасно использовать на поле боя. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей рассказал украинский политолог и общественный деятель Тарас Черновол. Так он прокомментировал новость о том, что президент Украины Владимир Зеленский договорился с Канадой о поставках вооружения Киеву.

По мнению украинского политолога, речь идет о «достаточно ограниченном запасе вооружения».

«Это вооружение, которое опасно отправлять на поле боя, но при соответствующем ремонте оно может использоваться в образовательных центрах», — полагает собеседник ФАН.

Дело в том, что это образцы вооружения, которые уже использовались в реальной ситуации.

«Это оружие, из которого стреляли и которое потом консервировалось, — пояснил эксперт. — Вопрос в том, как оно консервировалось и под какие цели. На арену боя его отправлять нельзя, кроме как в совсем критических ситуациях».

Единственный тип предоставляемой техники, с которой не будет проблем и которую можно отправить в бой, — это техника транспортная.

«Любой американский «Хаммер» лучше всех наших автомобилей, вместе взятых», — полагает эксперт.

Кроме того, на самом деле пока был заключен только протокол о намерениях, который уже дублируется заключенным ранее соглашением.

«Об этом договорился еще прошлый президент Украины Петр Порошенко, но потом до этого не дошло, и украинские власти больше сконцентрировались на переговорах с США, потому что США предлагались те виды вооружения, которые нам были срочно необходимы», — напомнил украинский политолог.

После заявлений Киева о готовности получить оружие и заверений Канады в том, что они готовы это вооружение поставлять, до реальных поставок может пройти несколько лет, убежден собеседник ФАН.

Ранее стало известно, что Украина и Канада в будущем подпишут соглашение в оборонной сфере, которое включает в себя поставки военной техники и оружия. Об этом глава украинского государства Владимир Зеленский заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.