Путин осудил нежелание стран принять многополярность мира

Москва, 3 июля. Нежелание ряда стран принять многополярность мира приводит к конфронтации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер в среду выступил на пленарном заседании международного форума «Развитие парламентаризма». В своей речи глава государства подчеркнул, что трансформация мира к многополярности очевидна, однако не все страны принимают этот процесс.

В итоге политика таких государств провоцирует рост напряженности и подрыв стратегической стабильности, указал Путин.

«Упорное нежелание ряда стран принять эту новую реальность приводит к конфронтации», — осудил президент.

Напомним, международный форум «Развитие парламентаризма» собрал в этом году на своих полях свыше 800 представителей законодательных собраний и специалистов из 130 стран. Среди главных тем обсуждений участников мероприятия — развитие цифровой экономики, молодежной и экологической политики, а также вопросы международной безопасности.

Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, на втором международном форуме была принята декларация, в которой, в частности, подчеркивается важность широкого парламентского сотрудничества в решении актуальных вопросов повестки мирового развития, а также осуждаются односторонние методы решения международных споров, применение силы и санкционного давления.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что площадка показала свою эффективность, поэтому форум может стать ежегодным.