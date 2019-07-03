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СМИ сообщили о подготовке встречи Рябкова и Томпсон

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СМИ сообщили о подготовке встречи Рябкова и Томпсон

Москва, 3 июля. Россия и США прорабатывают встречу заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова и его американской коллеги Андреа Томпсон по вопросам стратегической стабильности, встреча состоится в ближайшие пару недель, но точных дат в настоящее время нет. Об этом в среду сообщил источник в дипломатических кругах.

«Даты окончательно не согласованы», — рассказал собеседник РИА Новости.

Напомним, ранее на переговорах в японской Осаке лидер Российской Федерации Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп договорились продолжить диалог по вопросам стратегической стабильности и дали поручение внешнеполитическим ведомствам проработать возможность проведения соответствующих консультаций.

Ранее эксперт назвал «прорыв российской дипломатии» основным итогом саммита G20 в Осаке.

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Автор: Сергей Петров
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